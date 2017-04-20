Спробу дипломатичної контрабанди зупинили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні, 20 квітня, у пункті пропуску “Лужанка”, що на українсько-угорському кордоні, співробітники Держприкордонслужби, СБУ та ДФС затримали мікроавтобус на білоруських дипломатичних номерах, повністю запакований сигаретами з акцизними марками. Про це УНН повідомили у Мукачівському прикордонному загоні.
“Під час прикордонно-митного контролю водій помітно нервував. Після вимоги надати транспортний засіб для огляду, чоловік відмовився виходити та відкривати авто. Одночасно на іномарку спрацював службовий собака”, — йдеться у повідомленні прес-служби прикордонного загону.
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Автомобіль було заблоковано. До пункту пропуску викликані представники поліції та СБУ. У результаті перевірки з’ясувалося, що під виглядом дипломатичної пошти в автомобілі Mercedes на білоруських дипломатичних номерах громадянин Монголії намагався перемістити велику партію сигарет. Під час бесіди громадянин Монголії повідомив, що працює в дипломатичному представництві в Австрії.
Наразі виявлені тютюнові вироби розвантажують, кількість та сума їх оцінки буде повідомлена додатково.