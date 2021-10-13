Дело о госизмене "политолога" Юрия Дудкина передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Досудебное расследование в отношении военно-политического "эксперта" Юрия Дудкина, которого подозревают в государственной измене, завершено. Материалы дела направили в суд, передает УНН.
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"Материалы дела направлены в суд. Обвинение предъявлено по ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ.
Детали
Следствием установлено, что в информационной сфере "эксперт" участвовал в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ.
По имеющейся информации, политолог действовал по заданию российских кураторов. Он создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов (группы в социальных сетях, youtube-канала) и отдельные блоггеры, которые финансировались из РФ.
На этих ресурсах он распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российской "Первого канала" и агентства "News Front".
Также установлено, что он лично принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах. При содействии разжиганию межнациональной розни, злоумышленник получал деньги от заказчиков.
Результаты проведенных экспертных исследований подтвердили признаки такой подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности.
Напомним
В феврале СБУ сообщила о подозрении в измене Юрию Дудкину, который выступал в качестве политического эксперта на телеканалах. У Дудкина был проведен обыск.
По версии следствия, он причастен к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. Подозрение объявлено по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан по признакам расы, национальности, религии и другим признакам.
В апреле этого года депутаты от фракции ОПЗЖ внесли залог в размере двух миллионов гривен за подозреваемого политолога Юрия Дудкина.