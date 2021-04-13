За підозрюваного у державній зраді Юрія Дудкіна внесли заставу в два мільйони гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Депутати від фракції ОПЗЖ внесли заставу в розмірі два мільйони гривень за підозрюваного в підривній діяльності в інтересах російських спецслужб політолога Юрія Дудкіна. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Харківської міської організації "Опозиційна Платформа - За Життя" Андрій Лесик, передає УНН.
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"Застава 2000000 грн за Юрія Дудкіна від депутатів фракції ОТЗЖ внесена. Гроші вже на депозитному рахунку Київського Апеляційного суду", - написав Лесик.
Що було раніше
У лютому СБУ повідомила про підозру в зраді Юрію Дудкіну, який виступав в якості політичного експерта на телеканалах. У Дудкіна був проведений обшук.
За версією слідства, він причетний до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб. Підозру оголошено за статтями про держзраду і порушення рівноправності громадян за ознаками раси, національності, релігії та іншими ознаками.