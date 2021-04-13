За подозреваемого в госизмене Юрия Дудкина внесли залог в два миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Депутаты от фракции ОПЗЖ внесли залог в размере два миллиона гривен за подозреваемого в подрывной деятельности в интересах российских спецслужб политолога Юрия Дудкина. Об это на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской городской организации “Оппозиционная Платформа — За Жизнь” Андрей Лесик, передает УНН.
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“Залог 2000000 грн за Юрия Дудкина от депутатов фракции ОПЗЖ внесен. Деньги уже на депозитном счету Киевского Аппеляционного суда”, — написал Лесик.
Что было ранее
В феврале СБУ сообщила о подозрении в измене Юрию Дудкину, который выступал в качестве политического эксперта на телеканалах. У Дудкина был проведен обыск.
По версии следствия, он причастен к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. Подозрение объявлено по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан по признакам расы, национальности, религии и другим признакам.