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Справу про держзраду “політолога” Юрія Дудкіна передали до суду

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Досудове розслідування стосовно військово-політичного “експерта” Юрія Дудкіна, якого підозрюють у державній зраді, завершено. Матеріали справу скерували до суду, передає УНН.

Цитата

“Матеріали справи скеровано до суду. Звинувачення висунуто за ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України”, - йдеться в повідомленні СБУ.

Деталі

Слідством встановлено, що в інформаційній сфері “експерт” брав участь у проведенні підривної діяльності проти України з боку РФ.

За наданою інформацією, політолог діяв за завданням російських кураторів. Він створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ.

На цих ресурсах він поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського “Первого канала” та агенції “News Front”.

Також встановлено, що він особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах. За сприяння розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, зловмисник отримував гроші від замовників.

Результати проведених експертних досліджень підтвердили ознаки такої підривної діяльності на шкоду державній безпеці.

Нагадаємо

У лютому СБУ повідомила про підозру в зраді Юрію Дудкіну, який виступав в якості політичного експерта на телеканалах. У Дудкіна був проведений обшук.

За версією слідства, він причетний до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб. Підозру оголошено за статтями про держзраду і порушення рівноправності громадян за ознаками раси, національності, релігії та іншими ознаками.

У квітні цього року депутати від фракції ОПЗЖ внесли заставу в розмірі два мільйони гривень за підозрюваного політолога Юрія Дудкіна.

Українські Національні Новини

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