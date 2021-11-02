Дело экс-нардепа Микитася передали в суд

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“2 ноября 2021 года прокурорами САП принято решение об окончании досудебного расследования и направлении в суд обвинительного акта в отношении 7 человек, среди которых бывший нардеп и экс-командующий Национальной гвардии Украины, топ-менеджмент крупнейшей строительной компании Украины и бывший чиновник Вооруженный сил Украины, обвиняемых в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что в частности, среди обвиняемых экс-командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, руководитель ООО “Укрбуд Девелопмент” Олег Майборода.

Дополнение

Напомним, бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову и бывшему народному депутату, бывшему бенефициарному владельцу ООО “Укрбуд Девелопмент” Максиму Микитасю сообщено о новых подозрених в деле по завладению имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн гривен.

Речь идет о деле по схеме по завладению недвижимостью Нацгвардии. Так, по данным НАБУ, НГУ должна была получить в построенном на территории бывшей воинской части ЖК в центре Киева 50 квартир и 30 паркомест. Зато, впоследствии, по дополнительным соглашениям, НГУ отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме того же застройщика на окраине Киева.

Стоимость этих квартир, как сообщает НАБУ со ссылкой на данные экспертизы, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.