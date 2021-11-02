Справу екснардепа Микитася передали до суду

Цитата

“2 листопада 2021 року прокурорами САП прийнято рішення про закінчення досудового розслідування та скерування до суду обвинувального акту стосовно 7 осіб, серед яких колишній нардеп та екскомандувач Національної гвардії України, топ-менеджмент найбільшої будівельної компанії України та колишній високопосадовець Збройний сил України, обвинувачених у незаконному заволодінні майном Національної гвардії”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Додамо, що зокрема, серед обвинувачених екскомандувач Нацгвардії Юрій Аллеров, керівника ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Олег Майборода.

Доповнення

Нагадаємо, колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову та колишньому народному депутату — колишньому бенефіціарному власнику ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Максиму Микитасю повідомлено про нові підозри у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії на суму 81,64 млн гривень.

Йдеться про справу щодо схеми з заволодіння нерухомістю Нацгвардії. Так, за даними НАБУ, НГУ мала отримати у збудованому на території колишньої військової частини ЖК у центрі Києва 50 квартир та 30 паркомісць. Натомість, згодом, за додатковими угодами, НГУ відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку того ж забудовника на околиці Києва.

Вартість цих квартир, як повідомляє НАБУ із посиланням на дані експертизи, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.