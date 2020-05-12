Дела Майдана: еще одному экс-милиционеру "Беркута" сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сообщено о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут", который подозревается в насильственном превышении власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Во вторник, 12 мая 2020 года сообщено о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве", - сказано в сообщении.
Отмечается, что "экс-беркутовца" подозревают в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и служебном подлоге (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч . 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
По данным следствия, 30 ноября 2013 года милиционер совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Независимости, превышая свои служебные полномочия. Во время задержания боец "Беркута" применил к потерпевшему насильственные действия. Таким образом бывший милиционер незаконно помешал проведению собрания. Также "беркутовец" внес в рапорт о задержании заведомо ложные сведения.
Ранее сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве.