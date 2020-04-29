Справи Майдану: ексбійця "Беркуту" підозрюють у насильницькому перевищенні влади

“... за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру колишньому міліціонеру полку міліції особливого призначення „Беркут“, підпорядкованого Головному управлінню МВС України в місті Києві”, — йдеться у повідомленні.



“Ексберкутівцю” інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та службове підроблення (ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 КК України), повідомили в Офісі.

“Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року колишній правоохоронець, перевищуючи свої службові повноваження, затримав учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання він застосував до потерпілого насильницькі дії, чим незаконно перешкодив організації та проведенню зборів. В подальшому міліціонер склав рапорт про затримання, до якого вніс завідомо неправдиві відомості”, — йдеться у повідомленні.

В Офісі додали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, колишньому бійцю “Беркуту” повідомили про підозру у перевищенні влади при перешкоджанні протестам.