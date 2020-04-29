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Дела Майдана: экс-бойца "Беркута" подозревают в насильственном превышении власти

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сегодня сообщено о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.

"... под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве", - говорится в сообщении.

"Экс-беркутовцу" инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и служебный подлог (ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 УК Украины), сообщили в Офисе.

"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года бывший правоохранитель, превышая свои служебные полномочия, задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания он применил к потерпевшему насильственные действия, чем незаконно помешал организации и проведению собрания. В дальнейшем милиционер составил рапорт о задержании, в который внес заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении.

В Офисе добавили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, бывшему бойцу "Беркута" сообщили о подозрении в превышении власти при препятствовании протестам.

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