Справи Майдану: ще одному ексміліціонеру “Беркуту” повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Повідомлено про підозру колишньому міліціонеру полку міліції особливого призначення “Беркут”, який підозрюється у насильницькому перевищенні влади. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“У вівторок, 12 травня 2020 року повідомлено про підозру колишньому міліціонеру полку міліції особливого призначення „Беркут“, підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що “Ексберкутівця” підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню зборів та мітингів, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та службовому підробленні (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, 30 листопада 2013 року міліціонер здійснив адміністративне затримання учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності, перевищуючи свої службові повноваження. Під час затримання боєць “Беркуту” застосував до потерпілого насильницькі дії. Таким чином колишній правоохоронець незаконно перешкодив проведенню зборів. Також “беркутівець” вніс до рапорта про затримання завідомо неправдиві відомості.
Раніше повідомили про підозру колишньому міліціонеру полку міліції особливого призначення “Беркут”, підпорядкованого Головному управлінню МВС України в місті Києві.