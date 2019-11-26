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19:19
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
17:12
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:07
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
Эксклюзив
6 марта, 14:10
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 07:39
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
5 марта, 17:33
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 16:07
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
Эксклюзив
5 марта, 15:54
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:49
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 13:05
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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