Справа живодера з Хмельниччини: Барсику врятували пальці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Собаці на прізвисько Барсик, який став жертвою тортур, вдалося врятувати пальці. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС України.
“Маленький хвостик, якого живодер протягнув за машиною більше кілометра, щодня буває на огляді у ветеринара. Йому вдалося врятувати пальці”, — йдеться у повідомленні.
Також вказано, що у клініку Барсика щодня водить кінолог.
Нагадаємо, у селі Кузьмин 17 листопада директор Хмельницького державного архіву Володимир Байдич приїхав до своєї матері.
Жінка розповіла синові, що її вкусив собака, якого вона тримала у дворі. За інформацією слідства та свідків, Байдич вирішив помститися собаці та прив’язав Барсика до автомобіля на залізний ланцюг, після чого сів за кермо і поїхав дорогою, що веде через село.
Також нагадаємо, живодеру з Хмельниччини досі не повідомили про підозру.