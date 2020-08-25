Дело Шеремета: в полиции заявили, что во время тушения авто уничтожены возможные биологические следы преступников

"Мирный Киев. Перекресток центральных улиц, взрыв автомобиля. Простые прохожие пытаются спасти водителя, который ранен, машина начинает пылать. Пожарные, используя химическую пену для тушения автомобиля, уничтожают возможные остатки биологических следов преступников: ДНК, волосы, отпечатки пальцев рук, которые в дальнейшем очень помогли бы следствию", - отметил он.

Кроме того, Коваль напомнил ход событий, которые произошли до взрыва автомобиля Павла Шеремета.

"Под домом, где жил Шеремет, стоял его автомобиль, именно туда неизвестная женщина, подойдя ночью, заложила взрывное устройство, это четко видно по видеокамерам... Следствие обратило внимание на девушку, которая появлялась на видеокамерах по определенным частям маршрута будущих закладчиков, которая осматривала видеокамеры и делала определенные нелогичные действия для простого прохожего. Она очень быстро и оперативно делала фотографии видеокамер и пыталась это скрыть... Возле дома Шеремета появляется женщина, которая тоже проходит часть маршрута, осматривает местность, в определенном квадрате она исчезает, где, вероятно, переодевается... После этого, по версии следствия, она находится в недостроенном старом здании, откуда очень хорошо видно автомобиль Шеремета у его дома. После того, как Шеремет садится в автомобиль и отправляется на работу, она приводит в действие взрывное устройство. После этого, наверное, снова переодевается, и мы видим опять на маршрутах, как она покидает место преступления быстрой походкой. Она шагает в сторону метро "Университет", где мы ее потеряли и больше не видим", - добавляет он.

Напомним, бывший Генеральный прокурор Украины Святослав Пискун считает, что убийство журналиста Павла Шеремета является политическим, так как оно выходит за рамки уголовного процесса и является политически значимым.