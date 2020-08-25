Справа Шеремета: у поліції заявили, що під час гасіння авто знищені можливі біологічні сліди злочинців

“Мирний Київ. Перехрестя центральних вулиць, вибух автомобіля. Прості перехожі намагаються врятувати водія, який поранений, машина починає палати. Пожежники, використовуючи хімічну піну для тушіння автомобіля, знищують можливі залишки біологічних слідів злочинців: ДНК, волосся, відбитки пальців рук, які в подальшому дуже допомогли б слідству”, — зазначив він.

Окрім того, Коваль нагадав хід подій, які сталися до вибуху автомобіля Павла Шеремета.

“Під будинком, де мешкав Шеремет, стояв його автомобіль, саме туди невідома жінка, підійшовши вночі, заклала вибуховий пристрій, це чітко видно по відеокамерах... Слідство звернуло увагу на дівчину, яка з’являлася на відеокамерах по певних частинах маршруту майбутніх закладників, яка оглядала відеокамери та робила певні нелогічні дії для простого перехожого. Вона дуже швидко та оперативно робила фотографії відеокамер і намагалася це скрити... Біля будинку Шеремета з’являється жінка, яка теж проходить частину маршруту, оглядає місцевість, у певному квадраті вона зникає, де, ймовірно, перевдягається... Після цього, за версією слідства, вона знаходиться у недобудованому старому приміщенні, звідкіля дуже гарно видно автомобіль Шеремета біля його будинку. Після того, як Шеремет сідає у автомобіль та рушає на роботу, вона приводить у дію вибуховий пристрій. Після цього, напевно, знову перевдягається, і ми бачимо знову на маршрутах, як вона покидає місце злочину швидкою ходою. Вона крокує у сторону метро "Університет“, де ми її загубили та більше не бачимо”, — додає він.

Нагадаємо, колишній Генеральний прокурор України Святослав Піскун вважає, що вбивство журналіста Павла Шеремета політичним, так як воно виходить за рамки кримінального процесу та є політично значимим.