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Вбивство Павла Шеремета є політичним - Піскун

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Колишній Генеральний прокурор України Святослав Піскун вважає, що вбивство журналіста Павла Шеремета є політичним, оскільки воно виходить за межі кримінального процесу та є політично значимим. Про це він заявив у програмі “Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати”, передає УНН.

Вбивство Павла Шеремета є політичним - Піскун

“Це політичні вбивства, тому що вони виходять за рамки кримінального процесу, вони стають політично значимими, на них звертають увагу у більшості політики, інші журналісти, політологи, всілякі активісти працюють з цим, і кожен намагається використати у своїх політичних цілях. Оцей ефект доміно при вбивствах журналістів, він спрацьовує у світі, і ті хто це робив, це знали”, — зазначив він.

Окрім того, Піскун порівнює вбивство журналіста Павла Шеремета із вбивством журналіста Георгія Гонгадзе.

“Обидва вбивства були зухвалими, вони мали на меті показати суспільству, що може статися, і наслідки, які можуть бути. Якщо хотіли сховати вбивство Гонгадзе, його б просто похоронили б, але його так приховали, що його змогли знайти. Так само і по Шеремету. Треба було так його взірвати, щоб весь світ побачив, що його взірвали. Дуже тяжко такі справі розкривати. Якщо вбивство ще таке зухвале, яке відбувається, іноді не розкрите, тоді і спільнота журналістська, і суспільство, і політичні діячі починають акцентувати увагу влади на те, що ви погано працюєте, ви навіть не можете розкрити вбивства відомого журналіста”, — додав Піскун.

Нагадаємо, колишній генпрокурор України Віктор Шокін заявив, що, на його думку, вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета організувала одна людина, хоча виконавці можуть бути іншими. 

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