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Убийство Павла Шеремета является политическим - Пискун

Киев • УНН

 • 11472 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Бывший Генеральный прокурор Украины Святослав Пискун считает, что убийство журналиста Павла Шеремета является политическим, поскольку оно выходит за рамки уголовного процесса и является политически значимым. Об этом он заявил в программе "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать", передает УНН.

Убийство Павла Шеремета является политическим - Пискун

"Это политические убийства, потому что они выходят за рамки уголовного процесса, они становятся политически значимыми, на них обращают внимание в большинстве политики, другие журналисты, политологи, всякие активисты работают с этим, и каждый пытается использовать в своих политических целях. Этот эффект домино при убийствах журналистов, он срабатывает в мире, и те, кто это делал, это знали", - отметил он.

Кроме того, Пискун сравнивает убийство журналиста Павла Шеремета с убийством журналиста Георгия Гонгадзе.

"Оба убийства были дерзкими, они имели целью показать обществу, что может произойти, и последствия, которые могут быть. Если хотели скрыть убийство Гонгадзе, его бы просто похоронили бы, но его так скрыли, что его смогли найти. Так же и по Шеремету. Надо было так его взорвать, чтобы весь мир увидел, что его взорвали. Очень тяжело такие деле раскрывать. Если убийство еще такое дерзкое, которое происходит, иногда не раскрыто, тогда и сообщество журналистское, и общество, и политические деятели начинают акцентировать внимание властей на том, что вы плохо работаете, вы даже не можете раскрыть убийства известного журналиста", - добавил Пискун.

Напомним, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что, по его мнению, убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета организовал один человек, хотя исполнители могут быть другими.

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