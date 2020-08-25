Убийство Павла Шеремета является политическим - Пискун

"Это политические убийства, потому что они выходят за рамки уголовного процесса, они становятся политически значимыми, на них обращают внимание в большинстве политики, другие журналисты, политологи, всякие активисты работают с этим, и каждый пытается использовать в своих политических целях. Этот эффект домино при убийствах журналистов, он срабатывает в мире, и те, кто это делал, это знали", - отметил он.

Кроме того, Пискун сравнивает убийство журналиста Павла Шеремета с убийством журналиста Георгия Гонгадзе.

"Оба убийства были дерзкими, они имели целью показать обществу, что может произойти, и последствия, которые могут быть. Если хотели скрыть убийство Гонгадзе, его бы просто похоронили бы, но его так скрыли, что его смогли найти. Так же и по Шеремету. Надо было так его взорвать, чтобы весь мир увидел, что его взорвали. Очень тяжело такие деле раскрывать. Если убийство еще такое дерзкое, которое происходит, иногда не раскрыто, тогда и сообщество журналистское, и общество, и политические деятели начинают акцентировать внимание властей на том, что вы плохо работаете, вы даже не можете раскрыть убийства известного журналиста", - добавил Пискун.

Напомним, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что, по его мнению, убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета организовал один человек, хотя исполнители могут быть другими.