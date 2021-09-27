Дело Шеремета: суд продлил меру пресечения Дугарь и Кузьменко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения для фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета — Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. Соответствующее решение принято на заседании суда 27 сентября, передает корреспондент УНН.
Детали
Таким образом, суд постановил продлить на 2 месяца действие меры пресечения в виде ночного домашнего ареста для подозреваемой Юлии Кузьменко.
Суд также продолжил на два месяца мера пресечения второму фигуранту уголовного дела — Яне Дугарь, на которую после внесения залога в размере 168 тысяч гривен было положено личное обязательство.
Добавим
Во время заседания суд также изменил меру пресечения обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко на ночной домашний арест.
В июне этого года Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца меры детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугар.
Контекст
20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.