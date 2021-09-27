Справа Шеремета: суд продовжив запобіжний захід Дугарь та Кузьменко

Деталі

Таким чином, суд постановив продовжити на 2 місяці дію запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту для підозрюваної Юлії Кузьменко.

Суд також продовжив на два місяці запобіжний захід другому фігуранту кримінальної справи — Яні Дугарь, на яку після внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень було покладено особисте зобов’язання.

Додамо

Під час засідання суд також змінив запобіжний захід обвинуваченому у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку на нічний домашній арешт.



У червні цього року Шевченківський районний суд Києва продовжив на 2 місяці запобіжні заходи дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь.

Контекст

20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.