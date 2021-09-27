Справа Шеремета: суд пом'якшив запобіжний захід Антоненку

Цитата

“Андрію Антоненку змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт”, — написав Безпалий.

Контекст

20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.