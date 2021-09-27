Дело Шеремета: суд смягчил меру пресечения Антоненко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Суд изменил меру пресечения обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко на ночной домашний арест. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Тарас Беспалый, передает УНН.
Цитата
"Андрей Антоненко изменили меру пресечения на ночной домашний арест", - написал Беспалый.
Контекст
20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.