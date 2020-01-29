Дело Шеремета: прокуроры предоставили письменные указания следователям полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Прокуроры по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета предоставили письменные указания следователям полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"28 января 2020 года прокуроры Офиса Генерального прокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству Павла Шеремета, предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки, выдвинутых защитой подозреваемых аргументов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что определены четкие временные рамки для выполнения указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства.
Напомним, Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения военной медсестре Яне Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, из круглосуточного домашнего ареста на ночной.
Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек. Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.
Так, Кузьменко и Антоненко арестовали до 8 февраля.
20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.