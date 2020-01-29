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Справа Шеремета: прокурори надали письмові вказівки слідчим поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Прокурори у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета надали письмові вказівки слідчим поліції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Справа Шеремета: прокурори надали письмові вказівки слідчим поліції

“28 січня 2020 року прокурори Офісу Генерального прокурора, процесуальні керівники в кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета, надали органу досудового розслідування письмові вказівки щодо проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину, у тому числі ретельної перевірки, висунутих захистом підозрюваних аргументів”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що визначено чіткі часові рамки для виконання вказівок, за наслідками чого буде вирішуватись питання про подальший рух провадження.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід військовій медсестрі Яні Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей. Правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.

Так, Кузьменко і Антоненка арештували до 8 лютого.

20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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