Дело "Роттердам +": суд разрешил провести заочное следствие в отношении Вовка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд дал разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"26 марта 2020 года Высший антикоррупционный суд вынес решение о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, еще одного подозреваемого по делу "Роттердам +", который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и бывшего заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.
Как сообщалось, 8 августа, под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член НКРЭКУ, злоупотребление которых нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.