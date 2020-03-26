Справа “Роттердам+”: суд дозволив провести заочне слідство щодо Вовка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування стосовно ексголову НКРЕКП Дмитра Вовка. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
“26 березня 2020 року Вищий антикорупційний суд виніс ухвалу про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще одного підозрюваного у справі “Роттердам+”, який на даний час переховується від правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно арештувала ексголову НКРЕКП Дмитра Вовка та колишнього заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.
Як повідомлялося, у четвер, 8 серпня, за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член НКРЕКП, зловживання яких завдали понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.