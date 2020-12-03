Дело "пленок ОАСК": Вовку и еще трем судьям в очередной раз не смогли избрать меры пресечения

На вопрос, появились ли сегодня на заседание Павел Вовк, его заместители Евгений Аблов, Владимир Келеберда и судья ОАСК Игорь Погрибниченко, Чемерис ответила: "Не появились. Заседания перенесены на разное время 14 декабря".

Напомним, детективы НАБУ направили Генпрокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей председателя ОАСК Павла Вовка и еще трех судей, которые систематически не являются на заседания в ВАКС для рассмотрения ходатайств об избрании им меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК".

Как уже сообщалось в УНН, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении главе Окружного административного суда города Киева, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.

В частности, как отмечается, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.