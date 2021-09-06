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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело MH17: Россия отказала в допросе обвиняемых Гиркина и Дубинского. Харченко не могут найти

Дело MH17: Россия отказала в допросе обвиняемых Гиркина и Дубинского. Харченко не могут найти

Киев  •  УНН

 • 34854 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Российская Федерация отказала в допросе обвиняемых по делу о катастрофе рейса MH17 Игоря Гиркина и Сергея Дубинского в качестве свидетелей. Об этом заявил председательствующий судья Фредерик Стейнхаус во время слушаний в понедельник, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Суд получил от следственного судьи ответ на письмо с просьбой к российским властям, включая просьбу заслушать сообвиняемых Гиркина, Дубинского и Харченко, если он находится в Российской Федерации, в качестве свидетелей по делу Пулатова. Российские власти отклонили эту просьбу. В своем ответе российские власти в качестве основания называют то, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ запрещает обвиняемому по уголовному делу выступать в качестве свидетеля по тому же делу", - сказал Стейнхаус.

Детали

По словам судьи, по этой причине российские власти утверждают, что на письмо-запрос невозможно ответить.

При этом стоит отметить, что суд сейчас рассматривает четыре дела в отношении обвиняемых как отдельные друг от друга. Об этом Стейнхаус также напоминал в начале слушаний.

Цитата:

"Что касается Харченко, то это также случай, когда украинские власти сообщили нам, что у них нет улик, позволяющих им связаться с Харченко. Хотя кажется он еще в Украине. Так что текущее местонахождение Харченко неизвестно", - добавил судья.

Добавим

Ранее сегодня в Нидерландах продолжились судебные слушания по делу о сбитии самолета Boeing на Донбассе в июле 2014 года.

Во время заседаний, которые будут проходить с сегодняшнего дня и до 24 сентября, слово будет предоставлено представителям родных и близких погибших в катастрофе.

Дело MH17

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Слушания по существу начались 7 июня того же же года.

18 июня суд в Нидерландах завершил демонстрацию всех доказательств по делу об MH17.

Обвиняемыми по делу являются Игорь Гиркин с позывным "Стрелков", Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ("Гюрза") и Леонид Харченко ("Крот").

Справочно

17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур. Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.

Сразу после трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Международная совместная следственная группа (JIT) по вопросам расследования причин катастрофы.

В 2018 году, 24 мая, совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

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