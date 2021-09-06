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Справа MH17: Росія відмовила у допиті обвинувачених Гіркіна і Дубинського. Харченка не можуть знайти

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російська Федерація відмовила в допиті обвинувачених у справі про катастрофу рейсу MH17 Ігоря Гіркіна і Сергія Дубинського як свідків. Про це заявив головуючий суддя Фредерік Стейнхаус під час слухань у понеділок, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Суд отримав від слідчого судді відповідь на лист з проханням до російської влади, включаючи прохання заслухати співобвинувачених Гіркіна, Дубинського і Харченка, якщо він перебуває в Російській Федерації, як свідків у справі Пулатова. Російська влада відхилила це прохання. У своїй відповіді російська влада як підставу називають те, що Кримінально-процесуальний кодекс РФ забороняє обвинуваченому у кримінальній справі виступати як свідок у тій самій справі”, - сказав Стейнхаус.

Деталі

За словами судді, з цієї причини російська влада стверджує, що на лист-запит неможливо відповісти.

При цьому варто відзначити, що суд наразі розглядає чотири справи щодо обвинувачених як окремі одна від одної. Про це Стейнхаус також нагадував на початку слухань.

Цитата:

“Що стосується Харченка, то це також випадок, коли українська влада повідомила нам, що у них немає доказів, що дозволяють їм зв’язатися з Харченком. Хоча, здається, він ще в Україні. Так що поточне місцезнаходження Харченка невідоме”, - додав суддя.

Додамо

Раніше сьогодні в Нідерландах продовжилися судові слухання у справі про збиття літака Boeing на Донбасі в липні 2014 року.

Під час засідань, які триватимуть з сьогоднішнього дня і до 24 вересня, слово буде надано представникам рідних і близьких загиблих в катастрофі.

Справа MH17

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Слухання по суті почалися 7 червня того ж року.

18 червня суд в Нідерландах завершив демонстрацію всіх доказів у справі про MH17.

Обвинувачуваними у справі є Ігор Гіркін з позивним “Стрєлков”, Сергій Дубинський (“Хмурий”), Олег Пулатов (“Гюрза”) і Леонід Харченко (“Крот”).

Довідково

17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Літак виконував рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур. Більшість загиблих — 196 осіб — були громадянами Нідерландів.

Відразу після трагедії, відповідно до укладених міжнародних угод між Україною, Австралією, Бельгією, Нідерландами і Малайзією, була створена Міжнародна спільна слідча група (JIT) з питань розслідування причин катастрофи.

У 2018 році, 24 травня, спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

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