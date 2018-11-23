Дело Гриба: в суде допросили свидетеля обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня в российском суде Ростова-на-Дону был допрошен свидетель со стороны обвинения по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, похищенного спецслужбами РФ в Беларуси и обвиняемого в подготовке теракта в Сочи. Об этом на своей странице в Facebook сообщает отец политзаключенного Игорь Гриб, передает УНН.
"Сегодня, 23 ноября, прошло очередное судебное заседание. Состоялся допрос свидетеля стороны обвинения. Практически все заседание проходило в закрытом режиме. Следующие судебные заседания 29 и 30 ноября 2018 года.
Павел снова не получает никакой корреспонденции. Но писать ему все равно очень нужно. Поддержка жизненно необходима. Письма должны прийти. Поддержите Павла", - написал Гриб.
Напомним, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 июля. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.