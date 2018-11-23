Справа Гриба: у суді допитали свідка обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні у російському суді Ростова-на-Дону було допитано свідка з боку сторони обвинувачення у справі українського політв’язня Павла Гриба, викраденого спецслужбами РФ у Білорусі і обвинуваченого у підготовці теракту у Сочі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє батько політв’язня Ігор Гриб, передає УНН.
“Сьогодні, 23 листопада пройшло чергове судове засідання. Відбувся допит свідка сторони звинувачення. Практично все засідання проходило в закритому режимі. Наступні судові засідання 29 і 30 листопада 2018 року.
Павло знову не отримує ніякої кореспонденції. Та писати йому все одно дуже потрібно. Підтримка життєво необхідна. Листи мають дійти. Підтримайте Павла”, — написав Гриб.
Нагадаємо, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.
Судове слідство у справі Павла Гриба, ув’язненого в Росії, перейшло до слухань по суті ще 23 липня. Під час судового засідання Павло не визнав своєї провини.