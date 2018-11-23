Справа Гриба: у суді допитали свідка обвинувачення

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні у російському суді Ростова-на-Дону було допитано свідка з боку сторони обвинувачення у справі українського політв’язня Павла Гриба, викраденого спецслужбами РФ у Білорусі і обвинуваченого у підготовці теракту у Сочі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє батько політв’язня Ігор Гриб, передає УНН.