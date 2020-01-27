Дело Гандзюк: Украина передала Болгарии документы по экстрадиции Левина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Документы, необходимые для экстрадиции задержанного Алексея Левина в Украину, были переданы правоохранительным органам Болгарии лично заместителем Генерального прокурора Виктором Трепаком 24 января 2020 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора Украины.
В Офиса подтвердили, что суд в городе Бургас в Болгарии арестовал на 40 суток задержанного 24 января 2020 года Алексея Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
"Документы, необходимые для экстрадиции задержанного в Украину, были переданы правоохранительным органам Болгарии лично заместителем Генерального прокурора Виктором Трепаком 24 января 2020 года. Также состоялась встреча Виктора Трепака с Генеральным прокурором Болгарии Иваном Гешевим, где обсуждался вопрос скорейшей экстрадиции задержанного в Украину", - говорится в сообщении.
Ранее, цитируя болгарские СМИ, такие как bTV и издание Focus, директор Генерального управления Национальной полиции Христо Терзийский отметил, что подозреваемый проживал на территории Болгарии с 2018 года и было установлено, что он въехал в страну через пограничный пункт пропуска Дуранкулак.
"Во время его задержания использовалась только физическая сила, и не нужно было использование оружия", - добавил он. Местные правоохранители отметили, что Левин имел определенные финансовые накопления, что дало ему возможность не работать в Болгарии.
Напомним, в Болгарии 24 января был задержан Алексей Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Впоследствии, глава СБУ Иван Баканов прокомментировал задержание Левина в Болгарии.