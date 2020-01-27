Справа Гандзюк: Україна передала Болгарії документи щодо екстрадиції Левіна

В Офісу підтвердили, що суд в місті Бургас в Болгарії арештував на 40 діб затриманого 24 січня 2020 року Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

"Документи, необхідні для екстрадиції затриманого до України, були передані правоохоронним органам Болгарії особисто заступником Генерального прокурора Віктором Трепаком 24 січня 2020 року. Також відбулась зустріч Віктора Трепака з Генеральним прокурором Болгарії Іваном Гешевим, де було обговорено питання швидкої екстрадиції затриманого до України", - йдеться у повідомленні.

Раніше, цитуючи болгарські ЗМІ, такі як bTV та видання Focus, директор Генерального управління Національної поліції Христо Терзійський зазначив, що підозрюваний проживав на території Болгарії з 2018 року і було встановлено, що він в’їхав в країну через прикордонний пункт пропуску Дуранкулак.

“Під час його затримання використовувалася лише фізична сила, і не потрібно було використання зброї”, — додав він. Місцеві правоохоронці зазначили, що Левін мав певні фінансові накопичення, що дало йому можливість не працювати у Болгарії.

Нагадаємо, у Болгарії 24 січня було затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Згодом, глава СБУ Іван Баканов прокоментував затримання Левіна у Болгарії.