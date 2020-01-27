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Справа Гандзюк: суд у Болгарії обрав підозрюваному Левіну запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Фігурант справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Олексій Левін заарештований на 40 днів рішенням суду в болгарському Бургасі. Про це повідомляє місцеве видання Flagman, пише УНН з посиланням на відповідний матеріал.

Справа Гандзюк: суд у Болгарії обрав підозрюваному Левіну запобіжний захід

Місцеві журналісти вказують, що на сьогоднішньому засіданні Левін просив відпустити його під домашній арешт з носінням електронного браслета. Підозрюваний також заявив, що у нього нібито серйозні проблеми зі здоров’ям і ще в Україні йому зробили чотири операції на серці.

Водночас болгарська окружна прокуратура наполягала на тому, щоб Левін й надалі перебував під вартою до екстрадиції до України, де йому загрожує до 10 років в’язниці. В результаті суд в болгарському Бургасі заарештував його на 40 днів.

Раніше, цитуючи болгарські ЗМІ, такі як bTV та видання Focus, директор Генерального управління Національної поліції Христо Терзійський зазначив, що підозрюваний проживав на території Болгарії з 2018 року і було встановлено, що він в’їхав в країну через прикордонний пункт пропуску Дуранкулак.

“Під час його затримання використовувалася лише фізична сила, і не потрібно було використання зброї”, — додав він. Місцеві правоохоронці зазначили, що Левін мав певні фінансові накопичення, що дало йому можливість не працювати у Болгарії.

Нагадаємо, у Болгарії 24 січня було затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Згодом, глава СБУ Іван Баканов прокоментував затримання Левіна у Болгарії.

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