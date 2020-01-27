Дело Гандзюк: суд в Болгарии избрал подозреваемому Левину мера пресечения

Местные журналисты указывают, что на сегодняшнем заседании Левин просил отпустить его под домашний арест с ношением электронного браслета. Подозреваемый также заявил, что у него якобы серьезные проблемы со здоровьем и еще в Украине ему сделали четыре операции на сердце.

В то же время болгарская окружная прокуратура настаивала на том, чтобы Левин и в дальнейшем находился под стражей до экстрадиции в Украину, где ему грозит до 10 лет тюрьмы. В результате суд в болгарском Бургасе арестовал его на 40 дней.

Ранее, цитируя болгарские СМИ, такие как bTV и издание Focus, директор Генерального управления Национальной полиции Христо Терзийский отметил, что подозреваемый проживал на территории Болгарии с 2018 года и было установлено, что он въехал в страну через пограничный пункт пропуска Дуранкулак.

“Во время его задержания использовалась только физическая сила, и не нужно было использование оружия”, — добавил он. Местные правоохранители отметили, что Левин имел определенные финансовые накопления, что дало ему возможность не работать в Болгарии.

Напомним, в Болгарии 24 января был задержан Алексея Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Впоследствии, глава СБУ Иван Баканов прокомментировал задержание Левина в Болгарии.