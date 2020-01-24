Баканов прокоментував затримання Левіна у Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Це затримання - яскраве підтвердження того, що повне розслідування справи Катерини Гандзюк і покарання всіх виконавців, організаторів та замовників є вкрай важливим для всіх нас. Так Голова Служби безпеки України Іван Баканов прокоментував затримання Олексія Леівна, підозрюваного у причетності до нападу на Гандзюк, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
“Це затримання — яскраве підтвердження того, що повне розслідування справи Катерини Гандзюк і покарання всіх виконавців, організаторів та замовників є вкрай важливим для всіх нас. Це — наш пріоритет. Суспільство чекає від нас результатів і ми цілеспрямовано рухаємось до того, аби поставити в цій справі фінальну крапку”, — заявив Голова Служби безпеки України Іван Баканов.
Як повідомляв УНН, у межах спільної спецоперації працівників правоохоронних органів Болгарії у співпраці із представниками Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада 2018 року у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.
За вчинення злочину винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам - Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років.
Водночас, проводився розшук одного із ключових фігурантів справи – основного, за даними слідства, організатора нападу Олексія Левіна. А голові Херсонської облради повідомили про підозру.
Слідство у справі Гандзюк триває у межах п’яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.
У СБУ пообіцяли найближчим часом оприлюднити результати розслідування справи Гандзюк.