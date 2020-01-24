Баканов прокомментировал задержание Левина в Болгарии

КИЕВ. 24 января. УНН. Это задержание - яркое подтверждение того, что полное расследование дела Екатерины Гандзюк и наказания всех исполнителей, организаторов и заказчиков крайне важно для всех нас. Так Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал задержание Алексея Леивна, подозреваемого в причастности к нападению на Гандзюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.