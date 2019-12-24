Дело экс-беркутовцев: Кличко не явился на допрос
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. На допрос в Святошинский районный суд в Киеве по делу в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, не пришел свидетель стороны защиты, мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня планировался допрос свидетеля защиты, свидетель Кличко. В адрес суда поступило заявление о том, что свидетелю стало известно о проведении Президентом Украины заседания Совета развития общин и территорий с переносом с 23 декабря на 24 декабря 2019 года. На данном заседании он как Киевский городской председатель и лицо, которое выполняет полномочия председателя Киевской городской государственной администрации, и председатель еще общественных организаций должен присутствовать..." - сказал судья.
Также, адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев рассказал журналисту УНН, что сегодня во время заседания исследовали материалы экспертизы.
"Мы сегодня исследовали материалы баллистической экспертизы, также суд объявил перерыв до 14 января 2020 года", - рассказал адвокат.
Напомним, Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко.
Как сообщалось ранее, суд выпустил обвиняемого Тамтуру под домашний арест.
Пять бывших беркутовцев - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.