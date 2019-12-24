Справа ексберкутівців: Кличко не з'явився на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. На допит до Святошинського районного суду в Києві у справі стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, не прийшов свідок сторони захисту, мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні планувався допит свідка захисту, свідок Кличко Віталій Володимирович. На адресу суду надійшла заява про те, що свідку стало відомо про проведення Президентом України засідання Ради розвитку громад та територій з перенесенням з 23 грудня на 24 грудня 2019 року. На даному засіданні він як Київський міський голова та особа, яка виконує повноваження голови Київської міської державної адміністрації, та голова ще громадських організацій має бути присутнім..." - сказав суддя.
Також, адвокат ексберкутівців Ігор Варфоломєєв розповів журналісту УНН, що сьогодні під час засідання досліджували матеріали експертизи.
"Ми сьогодні досліджували матеріали балістичної експертизи, також суд оголосив перерву до 14 січня 2020 року", - розповів адвокат.
Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.
Як повідомлялося раніше, суд випустив обвинуваченого Тамтуру під домашній арешт.
П’ятьох колишніх беркутівців — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.