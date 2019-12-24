Справа ексберкутівців: Кличко не з'явився на допит

КИЇВ. 24 грудня. УНН. На допит до Святошинського районного суду в Києві у справі стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, не прийшов свідок сторони захисту, мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.