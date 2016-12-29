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Потребительская инфляция на конец 2016 года достигнет 12%, а ВВП в ближайшие 2 года вырастет до 4% - прогноз

Потребительская инфляция на конец 2016 года достигнет 12%, а ВВП в ближайшие 2 года вырастет до 4% - прогноз

Киев • УНН

 • 8641 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. По прогнозам Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) на конец 2016 года потребительская инфляция составит 12%, а ВВП до 2019 года вырастет до 4%, соответствующие данные опубликованы в исследовании МЦПИ, передает УНН.

"МЦПИ ожидает, что потребительская инфляция на конец 2016 года будет в пределах 12%",- говорится в исследовании

При этом по данным Центра есть ряд факторов, которые могут привести к колебаниям инфляции. В частности среди них отмена государственного регулирования стоимости социальных продуктов, существенная коррекция цен на сырые продукты питания, а также рост административно-регулируемых цен.

Кроме того, согласно данным исследования, в ближайшие два года ВВП Украины будет расти.

"МЦПИ ожидает продолжения умеренного восстановления экономики в 2017-2019 годах (3%, 5% и 4% соответственно)",- отмечают исследователи.

При этом по их данным не смотря на такой рост ВВП Украина не превысит показатели роста экономики за 2013 год по большинству показателей.

Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что до конца этого года Украина сможет достичь цели по снижению инфляции с 43% до 12%.

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