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Споживча інфляція на кінець 2016 року сягне 12%, а ВВП у найближчі 2 роки зросте до 4% - прогноз

Київ • УНН

 • 8641 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. За прогнозами Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) на кінець 2016 року споживча інфляція становитиме 12%, а ВВП до 2019 року зросте до 4%, відповідні дані опубліковані у дослідженні МЦПД, передає УНН.

"МЦПД очікує, що споживча інфляція на кінець 2016 року буде в межах 12%",- йдеться у дослідженні

При цьому за даними Центру є ряд факторів, які можуть спричинити коливання інфляції. Зокрема серед них скасування державного регулювання вартості соціальних продуктів, суттєва корекція цін на сирі продукти харчування, а також зростання адміністративно-регульованих цін.

Крім того, згідно даних дослідження, у найближчі два роки ВВП України зростатиме.

"МЦПД очікує продовження помірного відновлення економіки у 2017-2019 роках (3%, 5% та 4% відповідно)",- зазначають дослідники.

При цьому за їх даними не дивлячись на такий ріст ВВП Україна не перевищить показники росту економіки за 2013 рік за більшістю показників.

Раніше голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що до кінця цього року Україна зможе досягнути цілі зі зниження інфляції з 43% до 12%.

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