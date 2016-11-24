В.Гонтарева: інфляція до кінця року знизиться до 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. До кінця цього року Україна зможе досягнути цілі зі зниження інфляції з 43% до 12%. Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева на засіданні ради НБУ, передає кореспондент УНН.
"Ми послабили нашу монетарну політику. Наша інфляція в країні вже з 43% до кінця року знизиться до 12%", – заявила вона.
Нагадаємо, на початку листопада НБУ зберіг прогноз споживчої інфляції на рівні 12% на кінець 2016 року, 8% на кінець 2017 року та 6% на кінець 2018 року.