В.Гонтарева: інфляція до кінця року знизиться до 12%

"Ми послабили нашу монетарну політику. Наша інфляція в країні вже з 43% до кінця року знизиться до 12%", – заявила вона.

Нагадаємо, на початку листопада НБУ зберіг прогноз споживчої інфляції на рівні 12% на кінець 2016 року, 8% на кінець 2017 року та 6% на кінець 2018 року.