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Spotify сообщила о сокращении 6% сотрудников

Киев • УНН

 • 1247740 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Музыкальная платформа Spotify сообщила, что сокращает 6% своей глобальной рабочей силы, или около 600 рабочих мест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Spotify сообщила о сокращении 6% сотрудников

Детали

Генеральный директор Даниэль Эк заявил о реструктуризации. Помимо увольнений, она предусматривает кадровые перестановки в руководстве.

Крупные технологические компании, такие как Amazon, Microsoft и Google, объявили в этом месяце о сокращении десятков тысяч рабочих мест, поскольку экономический бум, на котором находилась отрасль во время пандемии COVID-19, пошел на спад, пишет AP.

Компания Spotify выиграла от карантинных ограничений, поскольку больше людей искали развлечений, "застряв" дома. Эк отметил, что бизнес-модель компании, которая долгое время была сосредоточена на росте, должна была эволюционировать.

По его словам, операционные расходы компании в прошлом году росли вдвое быстрее, чем доходы, и этот разрыв был бы “неустойчивым в долгосрочной перспективе” при любом экономическом климате, но его еще труднее преодолеть в “сложной макросреде”.

"Spotify приложил “значительные усилия”, чтобы сдержать расходы в течение последних нескольких месяцев, “но этого просто не хватило”, — сказал Эк.

“Я надеялся выдержать сильные попутные ветры от пандемии и верил, что наш широкий глобальный бизнес и меньший риск воздействия замедления темпов роста рекламы защитят нас. Оглядываясь назад, я был слишком амбициозным, инвестируя, опережая рост наших доходов”, — добавил он.

По его словам, именно поэтому компания сокращает свою глобальную рабочую силу примерно на 6%. Эк не назвал точное количество сокращенных рабочих мест, но представитель компании сообщил, что это 600, исходя из 9 808 сотрудников, перечисленных в последнем квартальном отчете.

“Я несу полную ответственность за те шаги, которые привели нас к сегодняшнему состоянию”, — подчеркнул Эк.

Дополнение

Аналитики говорят, что после лет стремительного роста технологические компании вынуждены сокращать рабочие места, готовясь к экономическому спаду, который, вероятно, приведет к снижению спроса на их программное обеспечение, продукты и услуги, а также к сокращению расходов на цифровую рекламу.

Напомним 

Материнская компания Google Alphabet Inc заявила о намерении сократить 12 тысяч работников, потому что технологический сектор переживает увольнения, а компании делают ставку на искусственный интеллект.

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