Google збирається звільнити 12 тисяч співробітників

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Скорочення робітників відбуваються в достатньо делікатний час для материнської компанії Google Alphabet Inc, яка вже довго лідирує в основних сферах досліджень ШІ.

Також на цьому тижні корпорація Майкрософт повідомила, що занепокоєння рецесією змусять її скоротити 10 тисяч співробітників, це приблизно 5% від усього штату. При цьому компанія хоче зосередиться на роботі штучного інтелекту у майбутньому. Приблизно ту саму думку повідомив генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї в записці для співробітників.

Зараз компанії Alphabet довелося зіткнутися з іншою економічною реальністю, якщо порівнювати з останніми двома роками, коли чисельність персоналу збільшувалась.

Генеральний директор Сундар Пічаї, який є директором компанії з 2019 року, взяв на себе повну відповідальність за рішення про звільнення.

Але, за його словами, Google готується поділитися декількома абсолютно новими враженнями для користувачів, розробників і компаній. Пічаї говорить, що компанія має значні можливості завдяки використанню штучного інтелекту у своїх продуктах.

Гендиректор наголосив, що скорочення персоналу Alphabet відбулося після перегляду та визначення пріоритетів, саме це призвело до звільнень. Серед скорочених працівників були рекрутери, корпоративний персонал, інженери та групи по продуктах.

Скорочені працівники із США вже отримали електронні листи в яких говориться, що вони зможуть отримати вихідну допомогу та шість місяців медичної та імміграційної підтримки. Співробітник з інших країн отримають подібну допомогу трохи пізніше через місцеве законодавство та практику працевлаштування.

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