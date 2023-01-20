Google собирается уволить 12 тысяч сотрудников

Детали

Сокращения рабочих происходят в достаточно деликатное время для материнской компании Google Alphabet Inc, которая уже долго лидирует в основных сферах исследований ИИ.

Также на этой неделе корпорация Майкрософт сообщила, что беспокойство рецессией заставят ее сократить 10 тысяч сотрудников, это примерно 5% от всего штата. При этом компания хочет сосредоточиться на работе искусственного интеллекта в будущем. Примерно ту же мысль сообщил генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи в записке для сотрудников.

Сейчас компании Alphabet пришлось столкнуться с другой экономической реальностью, если сравнивать с последними двумя годами, когда численность персонала увеличивалась.

Генеральный директор Сундар Пичаи, который является директором компании с 2019 года, взял на себя полную ответственность за решение об увольнении.

Но по его словам, Google готовится поделиться несколькими совершенно новыми впечатлениями для пользователей, разработчиков и компаний. Пичаи говорит, что компания имеет значительные возможности благодаря использованию искусственного интеллекта в своих продуктах.

Гендиректор отметил, что сокращение персонала Alphabet произошло после пересмотра и определения приоритетов, именно это привело к увольнениям. Среди сокращенных работников были рекрутеры, корпоративный персонал, инженеры и группы по продуктам.

Сокращенные сотрудники из США уже получили электронные письма, в которых говорится, что они смогут получить выходное пособие и шесть месяцев медицинской и иммиграционной поддержки. Сотрудники из других стран получат подобную помощь чуть позже из-за местного законодательства и практики трудоустройства.

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