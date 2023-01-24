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Spotify повідомила про скорочення 6% співробітників

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Музична платформа Spotify повідомила, що скорочує 6% своєї глобальної робочої сили, або близько 600 робочих місць. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

Spotify повідомила про скорочення 6% співробітників

Деталі

Генеральний директор Даніель Ек заявив про реструктуризацію. Крім звільнень, вона передбачає кадрові перестановки в керівництві.

Великі технологічні компанії, такі як Amazon, Microsoft і Google, оголосили цього місяця про скорочення десятків тисяч робочих місць, оскільки економічний бум, на якому перебувала галузь під час пандемії COVID-19, пішов на спад, пише AP.

Компанія Spotify виграла від карантинних обмежень, оскільки більше людей шукали розваг, "застрягши" вдома. Ек зазначив, що бізнес-модель компанії, яка тривалий час була зосереджена на зростанні, повинна була еволюціонувати.

За його словами, операційні витрати компанії минулого року зростали вдвічі швидше, ніж доходи, і цей розрив був би “нестійким у довгостроковій перспективі” за будь-якого економічного клімату, але його ще важче подолати у “складному макросередовищі”.

"Spotify доклав “значних зусиль”, щоб стримати витрати протягом останніх кількох місяців, “але цього просто не вистачило”, — сказав Ек.

“Я сподівався витримати сильні попутні вітри від пандемії і вірив, що наш широкий глобальний бізнес і менший ризик впливу уповільнення темпів зростання реклами захистять нас. Озираючись назад, я був занадто амбітним, інвестуючи, випереджаючи зростання наших доходів”, — додав він.

За його словами, саме тому компанія скорочує свою глобальну робочу силу приблизно на 6%. Ек не назвав точну кількість скорочених робочих місць, але представник компанії повідомив, що це 600, виходячи з 9 808 співробітників, перерахованих в останньому квартальному звіті.

“Я несу повну відповідальність за ті кроки, які привели нас до сьогоднішнього стану”, — наголосив Ек.

Доповнення

Аналітики кажуть, що після років стрімкого зростання технологічні компанії змушені скорочувати робочі місця, готуючись до економічного спаду, який, ймовірно, призведе до зниження попиту на їхнє програмне забезпечення, продукти та послуги, а також до скорочення витрат на цифрову рекламу.

Нагадаємо 

Материнська компанія Google Alphabet Inc заявила про намір скоротити 12 тисяч працівників, тому що технологічний сектор переживає звільнення, а компанії роблять ставку на штучний інтелект.

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