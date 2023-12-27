Способность рф по высадке десанта упала вдвое: Неижпапа об уничтожении "Новочеркасска" и других десантных кораблей
Военно-морские силы Украины сообщают о сокращении вдвое десантных возможностей черноморского флота россии.
В рф выросло производство ракетного вооружения - разведка
россия увеличила производство ракет, но пытается восстановить запасы, существовавшие до вторжения.
"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о сильном ветре
В Украине ожидается желтый уровень опасности - порывы ветра до 20 м/с. По всей территории, кроме южных областей, ожидается небольшой дождь.
27 декабря: Годовщина создания Департамента контрразведки СБУ, День вырезания снежинок
Департамент контрразведки СБУ, который играет важную роль в борьбе с российскими агентами и предателями Украины, отмечает 27 декабря свою годовщину. С начала российского вторжения СБУ разоблачила более 2 тысяч предателей.
В лугах и степях Денисенкового оврага на Киевщине создан новый заказник
Заказник "Денисенков Яр" площадью 43 гектара был создан в Киевской области для защиты редкой флоры и фауны.
ВМС почти завершило формирование Корпуса морской пехоты
Завершается формирование нового Корпуса морской пехоты Украины. В его состав войдут существующие бригады морской пехоты и артиллерии, а также будут созданы новые подразделения.
Украина просит у Австралии списанные вертолеты Taipan
Украина сделала запрос на получение 45 вертолетов типа Taipan, Австралия тайно демонтирует их.
В библиотеке Ватикана найден утерянный фрагмент перевода Библии возрастом 1750 лет
В Ватикане ученые обнаружили библейский текст 1750-летней давности, обнаружив сирийский перевод Евангелия от Матфея с помощью ультрафиолетовой фотографии.
До конца года в Польше закроют центры "Голубая точка" для украинских беженцев
ЮНИСЕФ и Агентство ООН по делам беженцев закрывают центры поддержки "Голубая точка" в Польше, которые оказывают необходимую поддержку женщинам и детям с момента полномасштабного вторжения в Украину.
В Казахстане уже в следующем году может начаться производство турецких БПЛА
Казахстан начнет производство турецких БПЛА в 2024 году, став первой иностранной страной, где будет налажено производство турецких беспилотников.