Способность рф по высадке десанта упала вдвое: Неижпапа об уничтожении "Новочеркасска" и других десантных кораблей

Командующий Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что почти за два года войны черноморский флот россии лишился трех больших десантных кораблей, нескольких десантных катеров, а способность российских вооруженных сил к высадке десанта сократилась вдвое, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Вице-адмирал Неижпапа сказал, что десантные корабли, так же как корабли-носители ракет "Калибр", которыми россия обстреливает территорию Украины, являются одной из приоритетных целей для Вооруженных сил Украины.

"Вследствие уничтожения десантных кораблей Вооруженными силами Украины способность Черноморского флота по высадке морского десанта уменьшились до батальона. То есть раньше они одновременно могли высадить два батальона, а теперь - один", - пояснил вице-адмирал Неижпапа в разговоре с руководителем вещания Голоса Америки в Восточной Европе Мирославой Гонгадзе.

Не только "Новочеркасск": СМИ сообщили, что в порту Феодосии частично затоплен еще один корабль

Ракетным ударом украинских Воздушных сил в ночь на 26 декабря был уничтожен российский большой десантный корабль "Новочеркасск", который базировался в порту Феодосии во временно оккупированном россиянами Крыму.

Это был второй удар по "Новочеркасску" во время российско-украинской войны. Первое попадание украинских ракет в этот корабль произошло в марте 2022 года в порту Бердянска, куда он привез военную технику. Тогда, по сообщениям, погибли по меньшей мере три члена экипажа "Новочеркасска".

По словам вице-адмирала Неижпапы, из-за действий украинских военных в течение уходящего года российский флот вывел все свои носители ракет "Калибр" в Новороссийск.

"Российский флот вывел все свои носители ракет "Калибр" в Новороссийск. Это произошло в течение этого года. Также в течение года они вывели, кроме ракетоносцев, десантные корабли, патрульные корабли, сосредоточили их в Феодосии и Новороссийске".

Как сказал командующий украинских ВМС, сейчас россия использует десантные корабли как военный транспорт для перевозки военных грузов между территорией российской федерации и оккупированным Крымом.

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Комментируя сообщения СМИ о том, что на борту корабля были беспилотники "Шахед", которые россия использует для ударов по Украине, вице-адмирал Неижпапа сказал, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" эти сообщения, но не исключает такой возможности.

"Я полной информации не имею, но не исключаю, что они могли загрузить (иранские дроны) на корабль, судя по детонации, которая была очень объемная, - сказал вице-адмирал Неижпапа, - Что там находилось конкретно, я не могу подтвердить, но этот корабль полностью уничтожен. Восстанавливать его нет никакого смысла".

Он добавил, что "для Вооруженных сил Украины любой корабль с флагом российской федерации - это военная цель".

"Они будут все уничтожены или поражены, как только мы сможем их достичь", - сказал вице-адмирал Неижпапа в разговоре с Голосом Америки.

Напомним,

Наибольшим успехом украинских действий против черноморского флота россии было затопление крейсера "Москва" - флагмана российского флота в Черном море. Крейсер был затоплен вскоре после начала войны в апреле 2022 года.

22 сентября этого года Украина нанесла ракетный удар по штабу флота в Севастополе и ремонтным мощностям в этом портовом городе.

По словам представителей украинской власти, со времени широкомасштабного российского вторжения, ВСУ уничтожили 20% российского черноморского флота.

Через несколько часов после удара Украины по "Новочеркасску": из Феодосийской бухты ушли два российских корабля