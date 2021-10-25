Спортсмен ЦСК ВСУ Линник завоевал три медали на турнире по плаванию в Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Спортсмен Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины Илья Линник завоевал три серебряные медали на международном турнире Slovakia Swimming Cup. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦСК ВС Украины и Министерство обороны.
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В словацком городе Шаморин завершился международный турнир по плаванию Svovakia Swimming Cup, участие в котором принял представитель Центрального спортивного клуба ВС Украины Илья Линник.
Украинский спортсмен на дистанциях 50, 100 и 200 м вольным стилем завоевал три серебра.
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После этих соревнований Илья поедет на чемпионат мира, который пройдет в декабре в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).
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