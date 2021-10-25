Спортсмен ЦСК ВСУ Линник завоевал три медали на турнире по плаванию в Словакии

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В словацком городе Шаморин завершился международный турнир по плаванию Svovakia Swimming Cup, участие в котором принял представитель Центрального спортивного клуба ВС Украины Илья Линник.

Украинский спортсмен на дистанциях 50, 100 и 200 м вольным стилем завоевал три серебра.

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После этих соревнований Илья поедет на чемпионат мира, который пройдет в декабре в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

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