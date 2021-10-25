Спортсмен ЦСК ЗСУ Лінник виборов три медалі на турнірі з плавання у Словаччині

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У словацькому місті Шаморин завершився міжнародний турнір з плавання Slovakia Swimming Cup, участь в якому взяв представник Центрального спортивного клубу ЗС України Ілля Лінник.

Український спортсмен на дистанціях 50, 100 та 200 м вільним стилем виборов три срібла.

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Після цих змагань Ілля поїде на чемпіонат світу, який відбуватиметься у грудні в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

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