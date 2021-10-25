Спортсмен ЦСК ЗСУ Лінник виборов три медалі на турнірі з плавання у Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Спортсмен Центрального спортивного клубу Збройних сил України Ілля Лінник здобув три срібні медалі на міжнародному турнірі Slovakia Swimming Cup. Про це повідомляє УНН із посиланням на ЦСК ЗС України та Міністерство оборони.
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У словацькому місті Шаморин завершився міжнародний турнір з плавання Slovakia Swimming Cup, участь в якому взяв представник Центрального спортивного клубу ЗС України Ілля Лінник.
Український спортсмен на дистанціях 50, 100 та 200 м вільним стилем виборов три срібла.
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Після цих змагань Ілля поїде на чемпіонат світу, який відбуватиметься у грудні в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).
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