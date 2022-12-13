Совместный взнос помощи Украине достиг 1 млрд евро – Макрон
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Совместный вклад помощи Украине по результатам международной конференции солидарности в Париже составил 1 млрд евро. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Форуме по экономической устойчивости и реконструкции Украины, передает УНН.
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«Мы достигли показателя 1 млрд помощи. Средства отвечают потребностям для быстрого восстановления электро-, водо-, и теплоснабжения, и транспорта», - сказал Макрон.
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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время брифинга по итогам конференции в Париже объявила о предоставлении помощи Украине объемом около 1 миллиарда евро.
В Париже прошла международная конференция, посвященная помощи Украине во время зимы.
В ходе конференции Президент Владимир Зеленский обратился к странам-партнерам и назвал шесть шагов, которыми Европа может помочь Украине противостоять энергетическому террору россии.