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Совместный взнос помощи Украине достиг 1 млрд евро – Макрон

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Совместный вклад помощи Украине по результатам международной конференции солидарности в Париже составил 1 млрд евро. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Форуме по экономической устойчивости и реконструкции Украины, передает УНН.

Цитата

«Мы достигли показателя 1 млрд помощи. Средства отвечают потребностям для быстрого восстановления электро-, водо-, и теплоснабжения, и транспорта», - сказал Макрон.

Дополнение

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время брифинга по итогам конференции в Париже объявила о предоставлении помощи Украине объемом около 1 миллиарда евро.

В Париже прошла международная конференция, посвященная помощи Украине во время зимы.

В ходе конференции Президент Владимир Зеленский обратился к странам-партнерам и назвал шесть шагов, которыми Европа может помочь Украине противостоять энергетическому террору россии.

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