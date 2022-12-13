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Спільний внесок допомоги Україні сягнув 1 млрд євро – Макрон

Спільний внесок допомоги Україні сягнув 1 млрд євро – Макрон

Київ • УНН

 • 507033 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Спільний внесок допомоги Україні за результатами міжнародної конференції солідарності у Парижі сягнув 1 млрд євро. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Форумі з економічної стійкості та реконструкції України, передає УНН.

Цитата

«Ми досягли показника 1 млрд допомоги. Кошти відповідають потребам для швидкого відновлення електро-, водо-, та теплопостачання, й транспорту», - сказав Макрон.

Доповнення

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час брифінгу за підсумками конференції у Парижі оголосила про надання допомоги Україні обсягом близько 1 мільярда євро.

У Парижі пройшла міжнародна конференція, присвячена допомозі Україні під час зими.

Під час конференції Президент Володимир Зеленський звернувся до країн-партнерів та назвав шість кроків, якими Європа може допомогти Україні протистояти енергетичному терору рф.

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