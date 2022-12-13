Спільний внесок допомоги Україні сягнув 1 млрд євро – Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Спільний внесок допомоги Україні за результатами міжнародної конференції солідарності у Парижі сягнув 1 млрд євро. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Форумі з економічної стійкості та реконструкції України, передає УНН.
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«Ми досягли показника 1 млрд допомоги. Кошти відповідають потребам для швидкого відновлення електро-, водо-, та теплопостачання, й транспорту», - сказав Макрон.
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Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час брифінгу за підсумками конференції у Парижі оголосила про надання допомоги Україні обсягом близько 1 мільярда євро.
У Парижі пройшла міжнародна конференція, присвячена допомозі Україні під час зими.
Під час конференції Президент Володимир Зеленський звернувся до країн-партнерів та назвав шість кроків, якими Європа може допомогти Україні протистояти енергетичному терору рф.